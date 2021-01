Identitätsnachweis per App

Einige Unternehmen sind gesetzlich gezwungen, die Identitäten ihrer Kunden zu überprüfen, so etwa Telefonanbieter. Die Telekom nutzt zur digitalen Identitätsfeststellung von Kunden nun das Selfie-Ident-Verfahren von Nect. Dieses ermöglicht eine Identitätsfeststellung über eine App und ohne Mitwirkung von Servicemitarbeitern.

Dabei werden per Smartphone Vorder- und Rückseite des Personalausweises aufgenommen und auf Echtheit geprüft. Anschließend wird per Selfie-Kamera ein Video der Person gemacht (Lebendigkeitsprüfung). Schließlich wird das Foto auf dem Personalausweis mit dem Gesicht des zu identifizierenden Kunden abgeglichen und es werden weitere Sicherheitsmerkmale des Ausweises überprüft. Damit stellt Nect sicher, dass Ausweis und Person tatsächlich zusammengehören. Die Auswertung der Daten läuft voll automatisiert und mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz.



Eine Identifikation mit diesem neuartigen Verfahren, bei dem erstmals ausschließlich Video eingesetzt wird, dauert zwei Minuten. Der Kunde benötigt dafür ein Smartphone, die App von Nect [1], und seinen Ausweis und schon kann er sich bei der Telekom [2] identifizieren. Der Kunde muss keine Wartezeit mitbringen und auch nicht auf die Mitwirkung eines Servicemitarbeiters hoffen. Darin unterscheidet sich Selfie-Ident von anderen Identitätsverfahren. Selfie-Ident steht somit auch rund um die Uhr zur Verfügung. Zum Start kann neben dem deutschen Personalausweis auch der elektronische Aufenthaltstitel dafür genutzt werden. Auch können hiermit Identifizierungsverfahren in Telekom Shops und bei Partnershops durchgeführt werden.