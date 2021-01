Schnelle Funker

Sicherheitsforscher haben in den letzten zwei Monaten eine deutliche Zunahme von Cyberattacken gegen Krankenhäuser gemessen. Stärker als in Deutschland mit 220 Prozent war der Anstieg nur in Kanada mit 250 Prozent zu verzeichnen. Zum Einsatz kamen verschiedene Ransomware-Trojaner, darunter Ryuk und Sodinokibi sowie Angriffe durch Bot-Netze, Remote Code Execution und DDoS-Attacken. [ mehr