Sensible Daten auf Gebrauchtgeräten

Egal ob Computer, mobile Geräte wie Smartphones oder Speichermedien, circa die Hälfte der Nutzer in Deutschland hat solche Geräte bereits gebraucht weiterverkauft. Die Käufer freuen sich dabei nicht nur über verbilligte Geräte, sondern oftmals auch über mitgelieferte Daten wie Musik, Fotos, Logindaten oder Kopien von Ausweisdokumenten des Vorbesitzers. Diese Ergebnisse gehen aus einer aktuellen Kaspersky-Umfrage hervor.

Viele Verkäufer unterschätzen die Herausforderung einer vollständigen Löschung der vorhandenen Daten, bevor sie die Geräte weitergeben: Zwar versucht die große Mehrheit (81,6 Prozent) laut der Kaspersky-Umfrage die Daten vorher zu löschen, aber 53,4 Prozent wissen nicht, wie sie das genau und effektiv schaffen. Daher ist nicht weiter verwunderlich, dass 51,7 Prozent derjenigen, die gebrauchte Speichermedien wie Festplatten oder USB-Sticks gekauft haben, bereits einmal Daten gefunden haben. Bei 45,9 Prozent war das auf gebrauchten Computern der Fall, bei 39,5 Prozent auf gebrauchten mobilen Geräten.



Am häufigsten sind kritische, also sensible Daten, wie beispielsweise Zugangs- und Kontaktdaten oder auch Geschäftsdaten auf gebrauchten Speichermedien zu finden. Daher gilt es, die Daten vor dem Verkauf ordnungsgemäß zu löschen. Beim "normalen" Löschen über die Entf-Taste mit anschließendem Entleeren des Papierkorbs werden die Dateien nicht richtig gelöscht, sondern lediglich der Verweis auf ihren Ort auf dem Datenträger wird entfernt. Damit eine Datei vollständig gelöscht wird, muss der tatsächliche Speicherbereich mit anderen Informationen überschrieben werden. Werden Daten "geshreddert", werden diese teilweise mehrfach überschrieben, sodass eine Wiederherstellung erschwert oder unmöglich gemacht wird.



Mit dem Windows-eigenen Bordmittel "Cipher" lassen sich Dateien oder Verzeichnisse recht zuverlässig löschen. Das Tool dient eigentlich der Verschlüsselung von Dateien, kann diese aber auch von der Festplatte löschen beziehungsweise unbrauchbar machen. Die Nutzung des Windows-Tools ist vor allem dann sinnvoll, wenn keine zusätzlichen Programme zum Löschen von Daten heruntergeladen werden sollen.