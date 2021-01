Sechsmal so weit

D-Link hat sein Router-Portfolio um ein neues Wi-Fi-6-Modell erweitert. Mit dem "DIR-X5460" stehen laut Hersteller Wireless-Geschwindigkeiten von bis zu 5400 MBit/s zur Verfügung. Die Neuvorstellung ist mit einem 1,5-GHz-Tri-Core-Prozessor ausgestattet und sorgt mit sechs externen Antennen für mehr Reichweite.

Der "DIR-X5460" verfügt über sechs Antennen, um die WLAN-Abdeckung zu verbessern.

Im 5-GHz-Bereich schafft der neue D-Link-Router "DIR-X5460" [1] nach eigenen Angaben eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 4800 MBit/s. Im 2,4-GHz-Bereich sind bis zu 600 MBit/s möglich. Kombiniert lassen sich Daten mit bis zu 5400 MBit/s übertragen. Weiterhin verfügt das Gerät über Gigabit-Ethernet-WAN und vier Gigabit-LAN-Ports. Link-Aggregation an zwei der LAN-Ports soll für eine kabelgebundene Gesamtbandbreite von zwei Gigabit sorgen.



Integrierte Sendeverstärker, Beamforming sowie BSS Coloring vergrößern laut Hersteller die Reichweite des WLANs und richten das Signal gezielt aus – ein Vorteil gerade in dichten WLAN-Umgebungen. Sechs parallele Streams und die neue OFDMA-Technik (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) sollen gepaart mit MU-MIMO die gesamte Netzwerkeffizienz verbessern. Daten werden schneller an integrierte Geräte im Netzwerk weitergeleitet, während gleichzeitig Latenzzeiten sinken. Der Router ist ab sofort für 226 Euro beziehungsweise 221 Schweizer Franken in der DACH-Region verfügbar.