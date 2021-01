WhatsApp-Wurm kursiert

"Diese Anwendung herunterladen und Smartphone gewinnen", so lautet eine WhatsApp-Nachricht, die derzeit Android-Nutzer von ihren Kontakten erhalten. Empfänger der Nachricht sollen dazu verleitet werden, eine schädliche App aus einem gefälschten Google Play Store herunterzuladen. Dabei handelt es sich jedoch um eine Malware, die sich nach der Installation automatisch über den beliebten Messenger-Dienst weiterverbreitet.

Cyberkriminelle benutzen die App laut ESET hauptsächlich für Adware- und Abonnement-Betrugskampagnen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sie auch für andere Zwecke, wie beispielsweise Spionage oder Datendiebstahl, genutzt wird. Was hinter der aktuellen Masche steckt, erläutern die Sicherheitsexperten auf WeliveSecurity [1].



Die Malware verbreite sich über das WhatsApp des Opfers und antworte automatisch auf jede eingehende Nachricht mit einem Link zu einer gefälschten und schädlichen Huawei-Mobile-App. Bei der Installation erfrage diese eine Reihe von Berechtigungen, einschließlich des Zugriffs auf Benachrichtigungen. So könne die Malware mit einer benutzerdefinierten Antwort auf jede Nachricht reagieren.



Anwender sollten regelmäßig ihr Betriebssystem und die installierten Apps auf Updates überprüfen. Wer ganz sicher gehen will, sollte die automatische Update-Funktion aktivieren. Links, die per Messenger-Dienst verschickt werden, sollten Anwender außerdem vor dem Klick prüfen. Scheint die Adresse dubios zu sein, lieber auf einen Klick verzichten. Und ein Tabu ist natürlich auch das Freischalten von App-Installation aus unbekannten Quellen.