Malware-Erkennung mit KI: Ständiges Lernen

Es herrscht ein gewisser Hype um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Cybersecurity. Um die KI weiterzuentwickeln und um sie noch effizienter in der Security einsetzen zu können, ist der übergreifende Austausch zwischen Forschern und KI-Experten wichtig. Aus diesem Grund möchte Sophos AI nun seine Forschungsergebnisse offen mit der Sicherheits-Community teilen und gibt einen Einblick in die Herausforderungen.

Beim Einsatz von KI zur Malware-Erkennung liegt noch Arbeit vor den Forschern.