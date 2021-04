Malware-Analyse auf dem Sofa

Kaspersky hat sein Portfolio an Online-Schulungen für Cybersecurity-Experten um einen Kurs zum Thema Reverse Engineering erweitert. Das autodidaktische Programm richtet sich an Personen, die bereits über ein grundlegendes Verständnis der Malware-Analyse verfügen. Sowohl Einzelpersonen als auch Teams können sich mit Hilfe der Best Practices des Kaspersky Global Research & Analysis Teams von zu Hause aus Reverse-Engineering-Fähigkeiten aneignen.

Der neue Kurs von Kaspersky [1] ermöglicht es Teilnehmern, vorhandenes Wissen über Malware-Analyse praxisnah – unter Anleitung von Denis Legezo und Ivan Kwiatkowski, leitende Sicherheitsforscher des Kaspersky Global Research and Analysis Teams (GReAT) – zu verfestigen. Bei GReAT handelt es sich um eine Cybersicherheitsgruppe von Malware-Forschern und Bedrohungsjägern, die sich auf hochentwickelte Bedrohungen und die Abwehr und Reaktion darauf konzentriert.



Der Kurs enthält mehr als 50 Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials, basierend auf zehn aktuellen APT-Operationen, die die von den Trainern ausgewählt wurden - darunter MontysThree, LuckyMouse und Lazarus. Die Teilnehmer erlernen entsprechende Fähigkeiten durch 100 Stunden dedizierte virtuelle Lab Time, in der sie konkrete Fälle mit einer Reihe von Tools wie etwa IDA Pro, Hex-Rays Decompiler, Hiew oder 010Editor analysieren können. Dadurch lernen sie, mit verschleierten oder verschlüsselten Inhalten in schädlicher Software umzugehen und eine größere Vertrautheit mit Assembler-Prozessen zu erlangen.



Die Kursmaterialien sind ein halbes Jahr lang verfügbar, sodass jeder Teilnehmer in seinem eigenen Tempo lernen kann. Das Programm richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch größere Cybersecurity-Einheiten in Form von Unternehmensschulungen. Zielgruppen sind Sicherheitsforscher, Incident-Response-Experten, Malware-Analysten, Sicherheitsingenieure, Netzwerksicherheitsanalysten, APT-Jäger oder Mitarbeiter von Security Operations Centern (SOC).