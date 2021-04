Neues Chromebook von HP

HP erweitert seine Chromebook-Produktfamilie mit dem Convertible x360 14c. Das Gerät kommt mit einem 14 Zoll FHD-Display mit Corning Gorilla Glass sowie Mikrofonen an drei Seiten des Convertibles und einem Screen-to-Body-Verhältnis von 88 Prozent daher. Für die Datenübertragung sorgt das neue Wi-Fi 6.

Das HP Chromebook x360 14c hat Wi-Fi 6 an Bord.

Die Chromebooks von HP [1] sind mit den Intel-Core-i5-Prozessoren der 11. Generation, sowie bis zu 256 GByte PCIe-SSD-Speicher ausgestattet. Der Akku hält laut Anbieter bis zu 10,5 Stunden und für eine Internetanbindung sorgt Wi-Fi 6. Der integrierte Privacy Camera Switch, der schnell und unkompliziert die Webcam ausschaltet, wenn sie nicht benötigt wird, sorgt zudem für Datenschutz.



Das neue HP Chromebook x360 14c kommt mit einem 14 Zoll FHD-Display mit Corning Gorilla Glass sowie Mikrofonen an drei Seiten des Convertibles und einem Screen-to-Body-Verhältnis von 88 Prozent daher. Das Touch-Display ist USI Pen-fähig und zwei nach oben abstrahlende Lautsprecher von Bang & Olufsen sorgen für Sound. Das Chromebook x360 14c kann dabei nahtlos mit einem Android-Smartphone vernetzt werden und Anwender haben dann Zugriff auf freigegebene Inhalte auf allen autorisierten Geräten.



Das Chromebook x360 14c ist nicht zuletzt Teil des nachhaltigen PC-Portfolios von HP mit EPEAT Gold-Zertifizierung. Das Design besteht dafür aus zahlreichen Komponenten, die aus recycelten Materialien – darunter Ocean Bound Plastic – hergestellt wurden, so etwa das Cover des Convertibles, das in der Dicke 17,95 mm misst. Ab Ende Juni ist das Gerät für rund 650 Euro zu haben.