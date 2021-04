Dell trennt sich von VMware

Nach gut 17 Jahren wird VMware offenbar wieder zu einem eigenständigen Unternehmen. Dell, das knapp 81 Prozent an VMware hält, will sich im vierten Quartal dieses Jahres von seiner Beteiligung trennen. Dadurch hofft das Unternehmen auf knapp 10 Milliarden US-Dollar, um so unter anderem bestehende Schulden zu tilgen.

Nachdem VMware [1] im Jahr 2004 von EMC übernommen wurde und auf diesem Weg später bei Dell landete, trennt sich letzteres Unternehmen nun von seiner 80,6-prozentigen Beteiligung. Dadurch sollen zwei voneinander unabhängige Firmen entstehen, die jedoch weiterhin eng in Sachen Entwicklung zusammenarbeiten wollen [2].



Zum Abschluss der Transaktion will VMware eine Sonderdividende in Höhe von knapp 12 Milliarden US-Dollar an alle Aktionäre ausschütten, was Dell [3] bis zu 9,7 Milliarden Dollar in die Kasse spülen soll. Damit will das Unternehmen Schulden zurückzahlen und sich attraktiver für potenzielle Investoren machen. Im vierten Quartal 2021 soll die Trennung über die Bühne gehen, die Zustimmung der Behörden vorausgesetzt.