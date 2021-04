Messenger-Wurm nutzt alternative Plattformen

Nutzer von Messenger-Diensten müssen derzeit aufpassen: Ende Januar haben die Security-Experten von ESET eine Sicherheitswarnung zu einem WhatsApp-Wurm veröffentlicht, der sich über eine vermeintliche Gewinn-Benachrichtigungen verbreitet. In ihrer neuesten Version verbreitet sich die Malware nun auch über andere Dienste wie Signal, Telegram, Skype und Viber.

Android-Nutzer müssen sich bereits seit einiger Zeit vor einer schädlichen Malware in Acht nehmen, die sich über WhatsApp verbreitet. Dabei sollen potenzielle Opfer dazu verleitet werden, eine App aus einem gefälschten Google Play Store runterzuladen. Um die schädliche App zu installieren, werden Benutzer dazu aufgefordert, die Installation von Apps zuzulassen, die nicht aus dem offiziellen Google Play Store sind. Auf diese Weise wird eine wichtige und standardmäßig aktivierte Sicherheitsvorkehrung auf Android-Geräten außer Kraft gesetzt.



Nach Abschluss des Installationsprozesses fordert die App eine Reihe von Berechtigungen an, einschließlich des Zugriffs auf Benachrichtigungen, der in Kombination mit der Direktantwortfunktion von Android genutzt wird, um die Wurmfähigkeit zu erreichen. Nun ist diese Malware offenbar auch auf anderen Messaging-Plattformen wir Signal, Telegram, Skype und Viber unterwegs, wie ESET-Security-Experten in einem Video zeigen [1].