VoIP-Mitschnitte für große Umgebungen

Ferrari electronic hat seine Software für Telefonmitschnitte verbessert. OfficeMaster Call Recording ist nun auch für Unternehmen mit hohem Bedarf an Leitungen ausgelegt. In Version 5.1 werden bis zu 500 gleichzeitige Calls über SIP-Leitungen unterstützt. Die Software verspricht zudem eine bessere Audio-Qualität und Performance-Steigerungen bei SIP Recording und Live Monitoring.

OfficeMaster Call Recording unterstützt nun VoIP-Mitschnitte für bis zu 500 SIP-Leitungen.

Das modulare System von OfficeMaster Call Recording [1] lässt sich in bestehende TK-Systeme integrieren. Auf diese Weise können Telefonate rechtssicher in den eigenen Räumlichkeiten und unter Verwendung der eigenen Kommunikationslösung mitgeschnitten und für mehrere Jahre verwaltet werden.



In Version 5.1 der Software OfficeMaster Call Recording wurden die SIP-Leitungen zum Aufzeichnen von 120 auf 500 erweitert. Das verschafft Unternehmen mit einem hohen Bedarf an Leitungen, etwa auch an verteilten Standorten, Flexibilität. Darüber hinaus wurde die Audio-Qualität von OfficeMaster Call Recording 5.1 weiter optimiert und die Performance beim SIP Recording sowie Live Monitoring verbessert.