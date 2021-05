Alle vereint

Mit eM Client ist es möglich, sich direkt mit den am häufigsten verwendeten Videokonferenz-Tools (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) zu verbinden. Dadurch können Nutzer neue Online-Meetings mit nur einem Klick einrichten.

In eM Client 8.2 können Nutzer E-Mail-Anhänge direkt in Cloudspeicher hochladen.

eM Client [1] ist nun in Version 8.2 verfügbar. Sie enthält diverse neue Funktionen, darunter eine Online-Meeting-Integration mit Zoom, Microsoft Teams und Google Meet sowie eine verbesserte Unterstützung von Cloud-Speicheranhängen. Auch die Verwaltung von Anhängen wird laut Anbieter dank einer erweiterten Integration mit gängigen Cloud-Speicherdiensten – darunter OneDrive, Google Drive, Dropbox, OwnCloud und NextCloud – verbessert.



Anhänge lassen sich von eM Client aus direkt in einen angeschlossenen Cloudspeicher hochladen. Es ist ebenfalls möglich, ein Ablaufdatum zu setzen, einen Passwortschutz für Clouddateien hinzuzufügen und eine vollständige Lese- oder Schreibzugriffskontrolle einzurichten. Zudem können Cloudanhänge als reguläre Anhänge in eM Client aufgelistet werden. Alle Cloudspeicherdienste sind in den eM-Client-Einstellungen verwaltbar.