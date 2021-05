Storage transformiert in die Cloud

HPE will seinen Storage-Geschäftsbereich stärker auf ein Cloudbetriebsmodell ausrichten. Bestandteil des neuen Portfolios ist eine Data-Services-Plattform für "Unified DataOps" – also einheitlichen Betrieb von Daten an jedem Ort aus der Cloud. Ebenso neu sind die cloudnativen Speichersysteme namens Alletra.

Mit dem Speichersystem "Alletra 9000" will HPE auf vier HE über zwei Millionen IOPS bereitststellen.