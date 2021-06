OpenStack springt höher

Mit OpenStack Wallaby veröffentlicht die Open Infrastructure Foundation die inzwischen 23. Ausgabe der freien Cloudinfrastruktur-Software. Im neuen Release stecken laut der betreuenden Stiftung des OpenStack-Projekts rund 17.000 Änderungen, die zur Stabilität und Verlässlichkeit der Software beitragen sollen.

Neben den Verbesserungen und Updates im Core von Openstack [1] gibt es Sicherheitsverbesserungen in Ironic, Glance und Manila. Die dort involvierten Entwickler haben sich für diese OpenStack-Veröffentlichung auf die Migration des RBAC-Policy-Formats von JSON auf YAML konzentriert. Für Ironic gibt es zudem erweiterte UEFI-Funktionen, darunter das sichere Löschen von NVME.



Zudem wurden im Kolla-Projekt die Container- und Deployment-Tools mit Support für Prometheus 2 ausgestattet und der API-Service Magnum bringt Updates für Kubernetes und Containerd. Der Block-Storage-Server Cinder etabliert nunmehr per Ceph die iSCSI-Unterstüztung für einen Ceph-Backend-Treiber mit. Die NFV-Orchestrierung Tracker soll in Wallaby Updates und Rollbacks für virtuelle Netzwerk Funktionen (VNF) und Support für das grundlegende VNF-Lifecycle-Management liefern.