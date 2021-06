Apple-Geräte im Griff

Parallels bringt Parallels Device Management 9 auf den Markt. Früher bekannt als Parallels Mac Management für Microsoft SCCM, bringt das Plug-in Mac-Verwaltungsfunktionen in den Microsoft Endpoint Configuration Manager. Das neue Device Management 9 ermöglicht eine Zero-Touch-Bereitstellung für iPhone-, iPad- und Mac-Geräte.

Parallels Device Management 9 [1] nutzt das Device Enrollment Program (DEP) von Apple. Damit können IT-Administratoren Apple-Mobilgeräte bei MECM anmelden und sie über einen vollständig ferngesteuerten Prozess konfigurieren. IT-Manager haben aus der Ferne die Möglichkeit das lokale Management-Konto anzupassen sowie den Typ des lokalen Benutzerkontos auf Mac-Computern und Apple-Mobilgeräten während der DEP-Registrierung festzulegen. Darüber hinaus können Administratoren das lokale Benutzerkonto einschränken und so die Sicherheit jedes registrierten Geräts erhöhen.



Das neueste Update für Parallels Device Management 9 enthält den iMazing Profile Editor, der in die Configuration Manager-Konsole integriert ist. Mit dem Editor, der bereits in MECM integriert ist, können Administratoren jetzt einfach Konfigurationsprofile für alle Apple-Geräte erstellen beziehungsweise ändern, ohne zu einem Drittanbieter-Editor wechseln zu müssen. Um die Routine der Gerätekonfiguration zu vereinfachen und die Compliance für Apple-Geräte durchzusetzen, können Administratoren die Profile nun automatisch während der DEP-Anmeldung installieren.



Unternehmen, die iOS- und/oder iPadOS-Applikationen in großen Mengen über das Volume Purchase Program (VPP) von Apple kaufen, können jetzt Parallels Device Management nutzen, um VPP-Apps direkt auf den registrierten Apple-Mobilgeräten ihrer Nutzer einzusetzen. Nach der Bereitstellung können dieselben Apps von MECM aus überwacht und verwaltet werden. Das rationalisiert die Bereitstellung von mobilen Apps und ermöglicht eine zentralisierte App-Verwaltung. Außerdem verbessert es die Produktivität des IT-Personals und das allgemeine Nutzererlebnis.



Parallels Device Management 9 ist ab sofort verfügbar. Die Preise beginnen bei 45 Euro jährlich pro Mac und 15 Euro pro iPhone/iPad.