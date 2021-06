SAP integriert Augmented-Reality-System von TeamViewer

TeamViewer geht eine strategische Partnerschaft mit SAP ein. Die Kooperation umfasst unter anderem die technische Integration von TeamViewer Frontline, einem auf Augmented Reality basierenden Industrie-4.0-System, in das SAP-Angebot für Asset- und Service-Management.

TeamViewer und SAP wollen in Sachen Augmented Reality künftig gemeinsame Wege gehen.

Einer der ersten gemeinsamen Anwendungsfälle der Kooperation zwischen TeamViewer [1] und SAP [2] soll die Augmented-Reality-basierte Unterstützung von Wartungs- und Reparaturprozessen bei SAP-Kunden in den Bereichen Maschinenbau und Komponentenfertigung sein. Mit TeamViewer Frontline und dem AR-basierten Remote-Assistance-System, das auf Wearables wie Datenbrillen läuft, können Experten aus der Ferne die Mitarbeiter vor Ort in Echtzeit durch Prozesse führen. Alle Schritte werden automatisch im SAP-System gespeichert und bleiben so im Nachhinein nachvollziehbar.