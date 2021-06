Gefährliche Fehler ausmerzen

Sophos stattet seinen Endpoint- und Server-Schutz Sophos Intercept X Advanced for Server standardmäßig und ohne zusätzliche Kosten mit einem Cloud Security Posture Management aus. In allen aktuellen Versionen von Intercept X Advanced for Server sind jetzt die Standardfunktionen von Sophos Cloud Optix, der Security-Lösung speziell für Cloudumgebungen, integriert.

Mittlerweile sollen laut Sophos [1] über 60 Prozent der Angriffe auf cloudbasierte Daten und Webanwendungen auf Fehlkonfigurationen in Cloudinfrastrukturen zurückzuführen sein. Cloud Optix identifiziert über automatisierte Scans unsichere Konfigurationen sowie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verdächtige Zugriffe und ungewöhnlichen Netzwerkverkehr in Cloudumgebungen.



Die Scans werden mit CIS-Benchmarks verglichen, die auf einer von der Community erstellten und gepflegten Reihe von Best Practices für die Cloudsicherheit basieren. Schwachstellen würden so erkannt und Abwehrmaßnahmen priorisiert, damit Security-Teams mit Hilfe kontextbezogener Warnungen schneller reagieren könnten. In Verbindung mit Sophos Central profitieren Kunden zudem von einer neuen Integration, die Server automatisch aus der Central-Admin-Konsole entfernt, wenn Cloudserver-Instanzenin AWS- und Azure-Umgebungen gestoppt oder gelöscht werden.