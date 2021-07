Unterbrechungsfrei

Siemon will mit seinen neuen LockIT-Patchkabeln der Kategorie 6 und Kategorie 6A versehentliches oder unberechtigtes Trennen von Netzwerkkabeln verhindern. Die Kabel sind in der Kategorie 6A (geschirmt und ungeschirmt) und der Kategorie 6 (ungeschirmt) erhältlich und lassen sich schlüssellos in RJ45-Dosen an Endgerätestandorten und in Patchfelder einstecken. Entfernen lassen sie sich nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen LockIT Cord Key.

Die LockIT-Patchkabel von Siemon sind gegen versehentliches Herausziehen geschützt.

Die neuen Kabel von Siemon [1] verhindern die Trennung von Netzwerkkabeln zu Sicherheitskameras, digitalen Anzeigen, Selbstbedienungskiosken, Kassenterminals und anderen Geräten in öffentlich zugänglichen Bereichen. LockIT Kabel schützen ebenso sensible Netzwerkverbindungen in Rechenzentren und Telekommunikationsbereichen und sind in der Ausführung mit 26 und 28 AWG erhältlich.