HPE kauft Zerto

Hewlett Packard Enterprise übernimmt Zerto, Anbieter für die Verwaltung und den Schutz von Clouddaten, und möchte dadurch seine GreenLake-Edge-to-Cloud-Plattform erweitern. Zerto hilft Kunden bei der minutenschnellen Wiederherstellung nach Ransomware- und Cyber-Angriffen sowie sonstigen ungeplanten Ausfällen und versetzt Daten wieder in ihren ursprünglichen Zustand, wie vor einem Angriff oder einer Störung waren. Zerto repliziert und migriert zudem Daten zwischen vSphere- und Hyper-V-Umgebungen und nativ zu Amazon Web Services und Azure.

Das 2009 gegründete Unternehmen Zerto [1] mit Hauptsitz in Herzlia, Israel, und Boston beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und hat mehr als 9000 Kunden, darunter große Firmen und Managed Service Provider. Zerto ist Branchenführer im Markt für Datenreplikation und im DRaaS-Bereich (Disaster Recovery-as-a-Service).



Durch die Übernahme von Zerto möchte HPE [2] seine Expertise und Roadmap im Bereich Forschung und Entwicklung verbessern und seine Transformation zu einem führenden Anbieter von Produkten für die Datenverwaltung und den Datenschutz voranbringen. So soll eine Kombination aus Technologien, Cloudoperationen und Go-To-Market-Strukturen entstehen, die die Verwaltung und den Schutz von Clouddaten im Rahmen der Edge-to-Cloud-Strategie der Kunden vereinfacht.



HPE übernimmt Zerto für 370 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, die Übernahme durch Barmittel in seiner Bilanz zu finanzieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion zu mehr als 130 Millionen US-Dollar an hochgerechnetem Jahresbruttoumsatz aus Softwarelösungen beiträgt. Rund ein Drittel des Umsatzes wird voraussichtlich zum hochgerechnetem Jahresumsatz des As-a-Service-Angebots von HPE beitragen.