Planungstool für Richtfunkstrecken

Unternehmen können nun Standortverbindungen per Richtfunk online planen und Preise für verschiedene Richtfunklösungen direkt miteinander vergleichen. Mit "Richtfunkplaner.de" von Pan Dacom Direkt generieren Nutzer dabei in drei Schritten ihre gewünschte Richtfunkstrecke und erhalten eine Preisauskunft für WLAN-Richtfunk, lizenzierten Richtfunk, lizenzfreien Richtfunk und Richtfunk als Mietlösung.

Dabei ist der Online-Richtfunkplaner [1] auch ohne Registrierung nutzbar. Interessenten klicken die zu verbindenden Standorte auf der Karte an oder geben diese per Freitext ein, wählen die benötigte Bandbreite aus sowie den gewünschten Serviceumfang – von der Machbarkeitsprüfung und Installation bis zum 24/7-Telefonsupport – und können dann verschiedene Richtfunklösungen miteinander vergleichen.



Passend zu ihren Eingaben erhalten die Nutzer ein Höhenprofil, Produkt- und Serviceinformationen und eine detaillierte Preisauskunft. Ob als Fallbackleitung, temporäre Lösung oder kostengünstige Alternative zur Glasfaserverlegung: Richtfunkverbindungen versprechen kurze Realisierungszeiten, eine höhere Ausfallsicherheit als Glasfaser und niedrige Betriebskosten. Gemessen an einer Mietleitung oder einem gemanagten Datendienst wie etwa Ethernet Connect kann sich Richtfunk als Alternative mitunter rechnen.



Richtfunkplaner.de berücksichtigt dabei – neben der Streckenlänge und damit einhergehend der Bandbreite – auch das Höhenprofil. Selbst wenn die Topologie, Bebauung oder Vegetation eine Sichtverbindung zwischen zwei Punkten verhindern, könnten mittels Umlenkpunkten häufig doch praktikable Ansätze gefunden werden.