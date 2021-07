Applikationen am Edge

Colt Technology Services arbeitet mit IBM zusammen, um Kunden bei der Einführung einer Edge-Computing-Strategie zu unterstützen. Colt und IBM wollen gemeinsam Anwendungslösungen für IBM Cloud Satellite und IBM Edge Application Manager entwickeln. Diese sollen es Unternehmen weltweit ermöglichen, Daten und Anwendungen nahtlos über hybride Cloudumgebungen von firmeneigenen Rechenzentren zum Netzwerkrand zu bewegen.

Für Unternehmen bieten Cloudtechnologien vielfältige Vorteile. Die Steuerung dieser neuen, verteilten Infrastruktur ist jedoch nicht immer einfach. Insbesondere dann, wenn die Anwendungen strengen standortabhängigen Anforderungen wie geringe Latenz, regionale Datenkonformität und Ausfallsicherheit entsprechen müssen.



Die Zusammenarbeit von Colt [1] und IBM [2] hat in einer Testumgebung gezeigt, wie die Bereitstellung von IBM Cloud Satellite auf der Edge-Plattform von Colt für Kunden vereinfacht werden kann. Cloud Satellite ist das hybride Cloudangebot von IBM, das auf Red Hat OpenShift aufbaut und es Kunden ermöglicht, sichere und offene IBM-Cloud-Services überall dort einzusetzen, wo sie es wünschen – auf dem eigenen Betriebsgelände (on-premises), in einer Public Cloud oder am Netzwerkrand. Virtuelle Maschinen für IBM Cloud Satellite können dabei über ein Management- und Orchestrierungs-Tool mit Zero-Touch-Bereitstellung eingerichtet und konfiguriert werden.



Darüber hinaus sind die On-Demand-Netzwerkfunktionen von Colt so konzipiert, dass kritische Verbindungen nahezu in Echtzeit bereitgestellt werden können. So werden verteilte Cloudimplementierungen mit dem IBM Edge Application Manager für Kunden aus Branchen wie Einzelhandel oder Gesundheitswesen in den 29.000 Unternehmensgebäuden ermöglicht, die weltweit an das Colt IQ Network angeschlossen sind.