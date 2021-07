Zeitreihen-Sammlungen und versionierte APIs für MongoDB

MongoDB hat eine Reihe an Produktverbesserungen angekündigt. Zu den vorgestellten Neuerungen gehören die Einführung und allgemeine Verfügbarkeit von MongoDB 5.0 mit nativer Zeitreihenunterstützung, ein Ausblick auf serverlose Datenbanken in MongoDB Atlas und die Weiterentwicklung der Anwendungsdatenplattform mit Erweiterungen für Atlas Search, Atlas Data Lake und MongoDBs End-to-End-Lösung für mobile Daten, Realm.

Von Multi-Cloud-Clustern oder Serverless-Instanzen in Atlas bis hin zu privaten und hybriden Deployments, die von Ops Manager 5.0 und Kubernetes verwaltet werden: Keine andere Datenbank bietet Entwicklern so viel Freiheit. MongoDB 5.0 [1] unterstützt eine noch breitere Palette von Workloads, führt neue Möglichkeiten zur Zukunftssicherung von Anwendungen ein und verbessert den Datenschutz und die Sicherheit weiter.



Zu den neuen Funktionen zählen unter anderem native Zeitreihen-Sammlungen. Geclusterte Indizierung und Fensterfunktionen erleichtern es, schneller und kostengünstiger Anwendungen wie IoT- und Finanzanalysen zu erstellen und auszuführen sowie Unternehmensdaten mit Zeitreihenmessungen anzureichern. Das Live Resharding ermöglicht Anwendern daneben, den Shard-Schlüssel für Sammlungen bei Bedarf zu ändern, wenn Workloads wachsen und sich weiterentwickeln – ohne Datenbankausfallzeiten oder komplexe Migrationen.



Entwickler hingegen können ihre Anwendungen nun mit der versionierten API zukunftssicher machen. Der Lebenszyklus der Anwendung kann so vom Lebenszyklus der Datenbank entkoppelt werden und Entwickler sich darauf verlassen, dass ihr Anwendungscode für längere Zeit unverändert und ohne Unterbrechung weiterläuft, auch wenn die zugrundeliegende Datenbank aktualisiert wird.



Die clientseitige "Field Level Encryption" (FLE) von MongoDB bietet nicht zuletzt Datenschutzkontrollen für Multi-Cloud-Cluster. MongoDB 5.0 wird durch permanente Audits und Zertifikatsrotation unterstützt und hilft Anwendern dabei, Sicherheitsvorkehrungen ohne Unterbrechung der Anwendungen aufrechtzuerhalten sowie Anwendungen überall ausführen zu können.