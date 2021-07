Windows geht in die Cloud

Microsoft hat Windows 365 vorgestellt: einen Cloud-Service, der Unternehmen neue Möglichkeiten zur Nutzung von Windows 10 oder Windows 11 eröffnen soll. Windows 365 verlagert das komplette Betriebssystem samt Anwendungen, Daten und Einstellungen in die Microsoft-Cloud, wo es dann auf privaten oder Firmengeräten nutzbar ist.

Windows 365 [1] ist laut Microsoft "secure by design" und basiere auf dem Zero-Trust-Prinzip. Informationen würden in der Cloud gespeichert statt auf dem Gerät, um ein sicheres und produktives Arbeiten in verschiedenen Situationen zu ermöglichen. Windows 365 soll damit eine neue hybride Kategorie für Personal Computer schaffen: den Cloud-PC, der sowohl die Leistungsfähigkeit der Cloud als auch die Möglichkeiten des Gerätes nutzt.



Der Cloud-PC sei unmittelbar eingeschaltet und Nutzer könnten damit alle Anwendungen, Tools, Daten und Einstellungen auf beliebigen Endgeräten nutzen. Windows 365 soll so das komplette PC-Erlebnis in der Cloud bieten. Die Cloud verspricht außerdem viel Flexibilität bei Rechenleistung und Speicherplatz, sodass IT-Abteilungen sie je nach Bedarf skalieren können. Unternehmen können zwischen Windows 10 oder Windows 11 wählen, sobald Windows 11 Ende 2021 allgemein verfügbar sein wird, und zahlen einen monatlichen Festpreis pro Cloud-PC.



Administration über Endpoint Manager

Für IT-Abteilungen vereinfache Windows 365 daneben die Bereitstellung, Aktualisierung und Verwaltung des Betriebssystems. Im Gegensatz zu anderen Systemen sind laut Microsoft dafür keine Kenntnisse über Virtualisierung nötig. Die Cloud-PCs ließen sich genauso über den Microsoft Endpoint Manager verwalten wie physische PCs. Kleine und mittelständische Unternehmen könnten Windows 365 direkt bei Microsoft oder über einen Service Provider bestellen und ihre Cloud-PCs mit wenigen Klicks einrichten. Microsoft entwickle daneben auch Azure Virtual Desktop für Unternehmen weiter, die bereits große Erfahrung mit Virtualisierung haben und sich mehr Anpassungs- und Flexibilitätsoptionen wünschen.



Windows 365 soll ab 2. August 2021 für Unternehmen allgemein verfügbar sein.