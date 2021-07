Sichere Kommunikation in der Public Cloud

Mit dem Z1-SecureMail-Gateway-Release 4.23 bietet Zertificon nun eine Out-of-the-box Cloudintegration mit Microsoft 365 und Google Workspace. Unternehmen können dabei die Vorzüge der Gateway-basierten zentralen E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur mit den genannten Cloudservices kombinieren. Für den Bereich Antivirus und Antispam arbeitet das Gateway mit den Engines von Microsoft und Google zusammen.

Das Z1-SecureMail-Gateway-Release 4.23 verspricht sichere Kommunikation in der Public Cloud.

Der Weg in die Cloud ist ungebrochen. Viele Zertificon-Kunden nutzen laut dem Unternehmen bereits Microsoft 365 als Cloudservice. Internationale Kunden setzen häufig Google Workspace (ehemals G Suite) ein. Um die Nachfrage zu bedienen und Kunden die Möglichkeit zur einfachen Migration in die Cloud zu bieten, wurde die bisher über den Kunden-Support begleitete Integration in die Admin-Oberfläche des Z1 SecureMail Gateways [1] verlegt. Mit wenigen Klicks gelinge demnach die Integration mit den genannten Cloudservices nun in Eigenregie.



Zertifikatsbasierte E-Mail-Verschlüsselung in der Cloud

Für den Unternehmenseinsatz sind die Standardfunktionen der Cloudservices für S/MIME und OpenPGP kaum ausreichend. Auch die datenschutzrechtliche Diskussion dauert an. Private Schlüssel müssten an Google übergeben werden und auch Microsoft muss nach dem "Cloud Act" von 2018 US-Behörden Zugriff auf Daten ermöglichen. Z1 SecureMail Gateway soll den DSGVO-konformen E-Mail-Austausch mit externen Kommunikationspartnern beim Einsatz von Microsoft 365 und Google Workspace ermöglichen.



Weiterhin erlaube es die Umsetzung zentraler Sicherheitsrichtlinien, Auditierbarkeit sowie ein hochgradig automatisiertes Zertifikatsmanagement in die Cloud. Das Gateway stellt E-Mail-Zertifikate und deren Validierungsstatus zentral zur Verfügung, wo sowohl Google als auch Microsoft das Management dem einzelnen Benutzer überlassen. Auch die passwortbasierte Z1 SecureMail Technologie für den spontanen verschlüsselten E-Mail-Austausch mit Kontakten ohne Zertifikate ist im Zusammenspiel mit M365 und Google Workspace nutzbar.



M365 und Google Antispam und Antivirus integrieren

Die Angebote von Microsoft 365 und Google Workspace enthalten bereits eingepreiste Antivirus- und Antispam-Produkte. Das Z1 SecureMail Gateway kann mit entsprechendem Routing die bestehenden Filter nutzen und spart damit Kosten für zusätzliche Antivirus- und Antispamsoftware ein.



Zertificons Hosting Partnern (Managed Security Service Providern) ist es mit dem neuen Release derweil möglich, verschiedene Kundensysteme mit dediziertem Mailserver, Microsoft 365 oder Google Workspace aus einer Installation anzubinden. Dies erlaube es, einfach kostengünstige Hosting-Angebote für sichere E-Mail als Software as a Service (SaaS) anzubieten.



Auch hybride Szenarien seien mit dem neuen Z1 SecureMail Gateway Release einfach umsetzbar. Schließlich sei der Weg in die Cloud für viele Unternehmen nicht auf Knopfdruck machbar. Mitunter würden Migrationen über mehrere Jahre projektiert. Da sei es von Vorteil, dass Z1 SecureMail Gateway sowohl On-premises als auch in der Cloud betrieben werden könne und unabhängig davon in nahezu alle verfügbaren Infrastrukturen integriere.