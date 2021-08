ownCloud in Microsoft Teams integriert

Mit der Erweiterung von ownCloud für Microsoft Teams können Organisationen ihre ownCloud-Instanzen nun als Tab direkt in der Kollaborationssoftware von Microsoft zugänglich machen. Damit lassen sich Dokumente innerhalb von Teams sicher und komfortabel teilen und gemeinsam bearbeiten.

ownCloud ist jetzt voll in Microsoft Teams integriert.

Dabei stehen sämtliche Funktionen von ownCloud [1] zur Verfügung. So können beispielsweise Dokumente und Ordner freigegeben oder private und öffentliche Links dafür erstellt werden. Auf diese Weise bleiben geteilte Dateien unter voller Kontrolle und Zugriffe nachvollziehbar und auditierbar.



Die Erweiterung ermöglicht es Administratoren, vorhandene ownCloud- und Teams-Setups miteinander zu verbinden. Für mehr Sicherheit generiert sie eine individuelle App, die sich in die vorhandene Teams-Instanz hochladen lässt. Sie führt durch einen Konfigurationsprozess, mit dem ein Connector für die vorhandene ownCloud-Instanz erstellt wird. Dieser Connector kann anschließend in das bestehende Teams-Setup integriert werden.



"Nach der Integration mit Microsoft-Office-Online-Server und Windows Network Drive sowie Outlook ist ownCloud dann voll in Microsoft Teams integriert. Bei der Nutzung des beliebten Video- und Chatdienstes sind die Dateien in der gewohnt sicheren Umgebung von ownCloud so nur noch einen Klick entfernt", sagt Tobias Gerlinger, CEO von ownCloud. "Durch die nahtlose Zusammenarbeit beider Systeme können Organisationen Microsoft Teams zur produktiven Kollaboration nutzen, ohne die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren – quasi das Beste aus beiden Welten."



Die Erweiterung von ownCloud für Microsoft Teams wird voraussichtlich Ende August auf Microsofts Marktplatz AppSource zum Download bereitstehen.