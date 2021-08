Zentrales Rechner-Management

LogMeIn kündigt das neue Verwaltungsportal "GoTo Admin" für GoToConnect an – sein Unified Communications & Collaboration-Produkt. Das neue Administrationszentrum soll IT-Abteilungen mehr Transparenz sowie einfache Bedienung und Anpassungsmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus führt der Hersteller neue Funktionen ein und ergänzt sie mit einem Dashboard zum Vermeiden von Problemen.

Mit dem neuen Admin-Center können IT-Administratoren ihre GoToConnect-Konten [1] von einem zentralen Portal aus verwalten. Es bietet die Möglichkeit, Funktionen wie Meeting- oder Telefoneinstellungen für einzelne Benutzer oder Gruppen anzupassen und den Zustand der UCC-Systeme proaktiv zu monitoren.



Alle neuen Kunden und Partner von GoTo UCC erhalten Zugang zum Admin-Center, während bestehende GoTo-Kunden die Möglichkeit haben, ohne zusätzliche Kosten darauf umzusteigen. Das neue Verwaltungssystem soll auch als Grundlage für weitere GoTo-Produkte dienen, die im Laufe der Zeit hinzugefügt würden, um das Nutzererlebnis sowohl aus der Sicht des Anwenders als auch der Verwaltung zu vereinheitlichen.



Neue Features in GoToAdmin

Über das "System Health Dashboard" erhalten Administratoren dann Warnmeldungen zu wichtigen Metriken erhalten, die sich auf die allgemeine User Experience auswirken können. Die anpassbaren Warnungen ermöglichen es den IT-Verantwortlichen, Probleme wie Audioqualität und Anruflautstärke, Audioverbindung, Audioverzögerung, Online/Offline-Geräte und mehr zu bearbeiten. Das Health Dashboard lässt sich so konfigurieren, dass es einen anpassbaren Schwellenwert für die Auslösung von Warnmeldungen, eine flexible Empfängerliste und bevorzugte Kommunikationskanäle enthält.



Mit dem Assistenten für Massenänderungen (Bulk Actions) können Administratoren Aktionen wie "Hinzufügen/Entfernen aus einer Gruppe", "Neuzuweisung von Besprechungen" und "Ändern von Einstellungen" auf mehrere Benutzer gleichzeitig anwenden. Es lassen sich jetzt ferner benutzerdefinierte Rollen oder Bezeichnungen zuweisen, um Benutzern eine vorher festgelegte Gruppe von Berechtigungen zu geben. Admins können diese Rollen entweder bei der Erstellung eines Nutzers zuweisen oder Massenaktionen verwenden, um diese Rollen bei bereits existierenden Benutzern anzuwenden.



Zu den Einstellungen, die sich auf den Geräten verwalten lassen, gehören beispielsweise Anzeigename, Abrufen der Telefonkonfiguration, Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Unternehmens- und Namenswahlverzeichnissen und Löschen von Telefonnummern, ohne die Hilfe des GoTo-Supportteams. Kontoadministratoren können zudem Benutzergruppen und Untergruppen erstellen, um ein Konto besser zu verwalten. Benutzergruppen und Untergruppen sollen dabei eine schnelle Auswahl mehrerer Benutzer auf einmal ermöglichen. Außerdem lassen sich auf diese Weise eine große Zahl von Einstellungen oder Lizenzen aktualisieren oder ändern.



Nicht zuletzt ist es nun möglich, die Tasten von Tischtelefonen und angeschlossenen Sidecars zu personalisieren. Je nach Gerätemodell kann der Admin die entsprechende Anzahl von Tasten und Tastenkonfigurationen bearbeiten. Auch Paging-Profile und -Bereiche in GoTo Admin lassen sich erstellen, bearbeiten und löschen.