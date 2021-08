Staufreies Drucken

In der aktuellen Pandemie zeigt sich, wie wichtig öffentliche Einrichtungen sind, um unser Leben am Laufen zu halten, und wie essenziell zugleich für deren reibungslosen Betrieb funktionierende digitale Infrastrukturen sind. Gleichzeitig verdeutlicht die Notlage den Nachholbedarf in diesem Bereich – der auch für die stets mitzubedenkende IT-Sicherheit gilt. Deshalb erläutert der Fachartikel, wie sich IT-Security im öffentlichen Sektor strategisch angehen lässt. [ mehr