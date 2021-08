NortonLifeLock und Avast wollen fusionieren

Viele Industrieunternehmen lassen Sensoren an besonders kritischen Maschinenteilen während der Laufzeit bestimmte Variablen messen. Mithilfe lernender Algorithmen lässt sich infolge immer genauer bestimmen und besser einplanen, wann ein Teil ausgetauscht werden muss. Die Vorteile dieser sogenannten Predictive Maintenance lassen sich auch auf moderne IT-Netzwerke ummünzen. Unser Fachartikel veranschaulicht, wie im IT-Umfeld KI-basierte Monitoringtools Unmengen an Daten auswerten, um Performance-Engpässe und Ausfälle so rechtzeitig vorhersagen zu können, dass sie noch verhinderbar sind. [ mehr