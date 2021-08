Reger Handel mit falschen Impfzertifikaten

Das digitale Covid-Impfzertifikat ist und wird zunehmend zu einer Art Türöffner für zahlreiche Aktivitäten. Dementsprechend begehrt sind die Nachweise auch bei Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Check Point hat nun seine Nachforschung zu gefälschten Corona-Impfnachweisen ausgeweitet und einen deutlichen Anstieg an Telegram-Gruppen festgestellt, die solche Angebote bewerben. Die meisten stammen aus Europa.

Begehrte Ware: Der Markt für falsche Impfzertifikate floriert scheinbar.

Im März waren die Werbungen vor allem für die USA, Großbritannien und Deutschland gedacht. Nun kommen viele Länder in großer Zahl hinzu, darunter die Niederlande, Schweiz, Italien, Griechenland, Pakistan, Indonesien und Frankreich. Check Point schätzt [1], dass über 2500 Gruppen derzeit aktiv sind. Die Nutzerzahlen in diesen Gruppen nahmen sogar um 566 Prozent zu, wodurch jede Gruppe im Schnitt 100.000 Teilnehmer aufweist. Manche Gruppen weisen sogar über 450.000 Teilnehmer auf.



Die Preise für die gefälschten Impfausweise sanken aufgrund des hohen Angebots um die Hälfte. Im März kostete ein Pass rund 171 Euro (200 Dollar), nun ist er für 85 Euro (100 Dollar) zu haben. Hinzu kommt das Angebot, sogar digitalisierte EU-Nachweise kaufen zu können, sowie gefälschte PCR-Testergebnisse. Die Anbieter werben sogar damit, dass ihre Pässe in den digitalen Systemen der USA, Großbritanniens und der EU registriert seien. Ob das am Ende stimmt, steht auf einem anderen Blatt.



Bezüglich der Bezahlung werden Paypal und Kryptowährungen, wie Bitcoin, Ethereum, Monero, Dogecoin, Litecoin, akzeptiert. Manchmal außerdem Amazon Pay, die Videospieleplattform Steam und ebay-Gutscheine. Kontaktiert werden können die Verkäufer über Telegram, Whatsapp, Wickr, Jabber und E-Mail. Damit wird auch deutlich, dass sich dieser Schwarzmarkt vom Darknet zu Nachrichten-Anwendungen, allen voran Telegram, verschiebt, um ein breites Publikum ohne große Hindernisse zu erreichen.



Sinkende Preise, einfacher Zugang

Oded Vanunu, Head of Products Vulnerabilities Research bei Check Point Software Technologies, erklärt: "Wir haben in diesem Jahr das Darknet und Telegram auf Coronavirus-bezogene Angebote untersucht. Im Moment können gefälschte Impfausweise für fast alle Länder erworben werden. Alles, was Interessierte tun müssen, ist, das Land anzugeben, aus dem sie stammen und welches Produkt sie möchten. Anbieter entscheiden sich übrigens dafür, auf Telegram zu werben und Geschäfte zu machen, weil sie so ihren Vertrieb skalieren können.



Telegram ist im Vergleich zum Darknet wenig technisch kompliziert zu bedienen und kann schnell eine große Anzahl von Menschen erreichen. Wir glauben, dass die rasante Ausbreitung der Delta-Variante und der damit verbundene Druck, sich impfen zu lassen, den Markt beflügelt haben. In der Tat gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aber trotzdem die Freiheiten haben möchten, die mit dem Nachweis einer Impfung einhergehen. Diese Menschen wenden sich zunehmend dem Darknet und Telegram zu.



Seit März sind die Preise für gefälschte Impfausweise um die Hälfte gesunken, und Online-Gruppen für diese betrügerischen Coronavirus-Dienste haben eine Anhängerschaft von Hunderttausenden von Menschen gewonnen. Ich empfehle dringend, sich nicht auf diese Verkäufer einzulassen, denn diese Anbieter haben es auf mehr abgesehen, als nur gefälschte Impfausweise zu verkaufen und Geld zu verdienen."