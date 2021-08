Blick von außen

Aus den unterschiedlichen Office-Programmen heraus lassen sich Dokumente einfach und schnell in PDFs umwandeln. Falls Ihre PDF-Software nicht über eine entsprechende Profifunktion verfügt, ist der umgekehrte Weg schwieriger. Für das Kopieren von Daten aus einem PDF in eine Excel-Datei müssen Sie ein wenig in die Trickkiste greifen – sofern das PDF als durchsuchbare Datei ohne Kopierverbote vorliegt. [ mehr