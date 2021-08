Keine Angst vor Stürzen

WEROCK Technologies präsentiert mit dem "Rocktab U210" ein robustes Tablet. Nach MIL-STD-810G zertifiziert, soll das Gerät sogar den üblichen Militärstandard übertreffen und sogar Stürze aus 1,5 Metern Höhe unbeschadet überstehen. Das verbaute GPS ist das ein Modul des Schweizer Herstellers uBlox.

Das "Rocktab U210" ist erhältlich mit Windows 10 Pro, IoT Enterprise oder Ubuntu Linux.

Zusätzlich zu den üblichen Sturztests hat der Hersteller das "Rocktab U210" [1] einem sogenannten Trommeltest unterzogen, um die Sturzfestigkeit im Alltag zu prüfen. In diesem Test muss das Tablet 40 aufeinanderfolgende Stürze aus 1 Meter Höhe überstehen. Die Neuerscheinung ist zudem nach Klasse IP65 gegen Eindringen von Staub und Wasser zertifiziert. Bei Umgebungstemperaturen von -10 bis 50° Ceslsius soll das Tablet weiterhin zu 100 Prozent betriebsfähig sein.



Das Tabet besitzt ein 10,1-Zoll-Full-HD-Display mit bis zu 800 nits Leuchtkraft. Der kapazitive Touchscreen besteht aus verstärktem Glas. Ein passender Digitizer-Eingabestift optional erhältlich. Die Bedienung ist ebenfalls im Regen und mit Handschuhen möglich. Im Innern des Tablets arbeitet ein Quadcore-Prozessor von Intel (Celeron N4120 oder Pentium N5030), der von 8 GByte Arbeitsspeicher unterstützt wird.



Auch in Punkt Konnektivität will der Hersteller punkten. An der Seite verfügt das Gerät über einen USB-3.1-Typ-A- sowie einen USB-C-Port, Micro-SD-Kartenslot, Micro-HDMI- aber auch einen GBit-Ethernet-Anschluss. Der eingebaute 2×2 MU-MIMO-WLAN-Adapter unterstützt den neuen 802.11ax-Standard, ist WiFi 6 zertifiziert und ermöglicht Datenraten von bis zu 2,4 GBit/s. Bluetooth 5.2 ist ebenfalls integriert.



Das Rocktab U210 ist mit einem wechselbaren Akku und einer Gesamtakkukapazität von 38 Wh konstruiert. Diese erlauben laut WEROCK jeweils eine Laufzeit von bis zu zehn Stunden mit nur einer Akkuladung. Dank Hot-Swap-Funktionalität kann der Akku im laufenden Betrieb gewechselt werden. Ein 65-Watt Netzteil sollk dafür sorgen, dass das Gerät schnell wieder aufgeladen ist.