Virtuelle Arbeitstiere

Der deutsche Hoster IONOS bietet ab sofort mit IONOS Cloud Cubes eine virtuelle, private Server-Instanz. Sie umfasst virtuelle Rechenkerne, Arbeitsspeicher sowie Direct-Attached-NVMe-Storage für schnelle Reaktion bei Anwendungen. Cloud Cubes sollen ein kostengünstiges Angebot für nicht-kritische Workloads darstellen, zum Beispiel für Development-Umgebungen, zum Testing und Staging oder für einfache Webanwendungen.

IONOS Cloud Cubes [1] sind in die Clouddienste des Anbieters integriert und lassen sich daher mit allen IONOS-Cloudservices wie zum Beispiel Compute Engine kombinieren. IT-verantwortliche können sie mittels IONOS Cloud Configuration Management Tools, SDKs sowie nativ über die CloudAPI automatisieren oder über die grafische Benutzeroberfläche des Data Center Designers zur Verfügung stellen. Zudem sollen sich Cloud Cubes in öffentlichen und privaten LANs sowie in Kombination mit den Netzwerk-Features Managed NAT Gateway oder Managed Network Load Balancer nutzen lassen. Weiterhin ist die gemeinsame Nutzung mit Network Block Storage (HDD sowie SSD) möglich, wobei dies vom Backup-Service unterstützt ist.



Zum Start sind Cloud Cubes in sechs verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Das Angebot startet mit "Cubes XS" mit einer vCPU, 1 GByte RAM und 30 GByte Storage für 0,0069 Euro pro Stunde. Darüber hinaus stehen fünf weitere Pakete bereit, wobei die Top-Ausstattung von "Cubes XXL" bei 8 vCPUs, 32 GByte Ram und 640 GByte Storage für 0,20 Euro pro Stunde verfügbar ist.