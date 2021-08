Schneller Filter

LANCOM Systems präsentiert die UTM-Firewall UF-360. Dank neuem Hardwaredesign und erweiterten Softwarefunktionen erreicht die All-in-one-Box laut Hersteller einen Performancesprung gegenüber dem Vorgängermodell UF-300 in Form einer Verdoppelung von Leistung und Speicherkapazität, eines neuen Modul-Erweiterungsslots sowie zweier 10 GBit/s SFP+-Schnittstellen.

LANCOM erweitert sein KMU-Firewall-Portfolio um das neue Rackmount-Modell UF-360.

Die Appliance von LANCOM Systems [1] richtet sich an mittlere bis große Büro- und Schulungsumgebungen, abhängig vom jeweiligen Datenaufkommen. Der zunehmenden Verschlüsselung des Datenverkehrs begegnet die UF-360 mit SSL-Inspection, Schutz vor APT-Angriffen bietet die R&S-PACE2-Deep-Packet-Inspection-Engine.



Sie soll eine präzise Klassifizierung von Netzwerkverkehr, Protokollen und Anwendungen sowie den Schutz vor Datenlecks und Datenverlust erlauben – auch auf Layer-7-Ebene. Zur Abwehr von Malware und Viren inklusive Zero-Day-Exploits werden verdächtige Dateien in einer abgeschirmten Sandbox mittels Machine Learning analysiert. Der hierzu genutzte Clouddienst ist in Deutschland gehostet. Die R&S-Unified-Firewall UF-360 ist ab sofort für rund 2000 Euro zu haben.