Sicher trotz schmalem Budget

Kaspersky stellt eine kostenlose Plattform mit Tipps und Tricks für kleine und mittelständische Unternehmen vor, mit deren Hilfe diese die Cybersicherheit ihrer Organisation schnell und unkompliziert optimieren können. Kaspersky Cybersecurity On a Budget bietet eine Reihe an direkt für jedes Unternehmen umsetzbaren Empfehlungen sowie spezifische und dennoch einfach zu befolgende Ratschläge für verschiedene Branchen- und Unternehmensanforderungen.

Best Practices zu allgemeinen Routinen und Prozessen innerhalb eines Unternehmens kennenlernen, wie zum Beispiel Kunden-Datenbanken, Berichte und wichtige Daten gesichert werden können; Empfehlungen, wie man IT-Kosten einspart sowie Tipps, wie die interne und externe Unternehmenskommunikation organisiert werden kann.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) müssen ihre Ausgaben sorgfältig abwägen, um ihre Wirtschaftlichkeit auch nach Aufhebung der Pandemie-bedingten Beschränkungen aufrechtzuerhalten. So zeigt eine aktuelle Kaspersky-Analyse, dass fast bei der Hälfte der europäischen Unternehmen (47 Prozent), die in den vergangenen zwölf Monaten finanzielle Schwierigkeiten hatten, diese wohl auch weiterhin bestehen werden. Führungskräfte müssen folglich mehr denn je sorgfältig überlegen, wofür sie Geld ausgeben.Das Thema Cybersicherheit wird dabei zumeist nicht in die Budgetplanung einbezogen: Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der KMUs in Europa hat Schwierigkeiten damit, entsprechende Mittel zur Verbesserung der Cybersicherheit bereitzustellen – selbst, wenn sie um deren Bedeutung wissen. Kaspersky Cybersecurity On a Budget [1] soll Unternehmen ermutigen und unterstützen, diese Lücken zu schließen oder den Status ihrer IT-Sicherheit zu überprüfen.Die Plattform ist in drei Hauptbereiche gegliedert:Zusätzlich zu den allgemeinen Empfehlungen enthält die Plattform Richtlinien für spezifische Anforderungen unterschiedlicher Unternehmen, beispielsweise wenn diese im Gesundheitswesen tätig sind, mit geistigem Eigentum zu tun haben oder mit Freelancern zusammenarbeiten. Denn diese müssen besonderen Anforderungen gerecht werden, um Daten abzusichern oder regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. Die dafür notwendigen Maßnahmen werden von Kaspersky in einem interaktiven Format bereitgestellt, indem der Nutzer eine kurze Frage beantwortet und daraufhin einen auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungsvorschlag bekommt.Alle Ratschläge der Plattform sind laut Anbieter kurz und prägnant als Anleitung formuliert, die auch ohne tiefgehende IT- und Cybersicherheitskenntnisse schnell umgesetzt werden können. Damit soll Kaspersky Cybersecurity On a Budget für jeden Unternehmer oder Mitarbeiter sinnvoll nutzbar sein, unabhängig von den jeweiligen individuellen Vorkenntnissen.