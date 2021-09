Threema selbst hosten

Mit Threema OnPrem erlaubt es der gleichnamige Schweizer Anbieter, dass Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen Threema Work auf dem eigenen Unternehmensserver betreiben. Diese lokalen Instanzen sind völlig eigenständig und in keiner Weise mit Threemas Infrastruktur verbunden.

Das Administrationsportal von Threema Work steht – selbst gehostet – auch in der OnPrem-Version zur Verfügung.

Threema On-Prem [1] richtet sich an Unternehmen, die eine selbstgehostete Messaging-Plattform mit voller Datenhoheit und einem Höchstmaß an Sicherheit und Vertraulichkeit benötigen, etwa Behörden, Industriebetriebe oder Polizei. Der Anbieter empfiehlt die Nutzung von Threema OnPrem ab einem Volumen von 500 Endnutzer-Lizenzen. Anders als bei Threema Work gibt es beim On-Prem-Angebot keine feste Preisliste, die Gebühren will Threema auf Anfrage mitteilen.