Flexibler Clouddesktop

NetApp präsentiert den Onlineservice "Spot PC". Dieser ermöglicht eine Cloud-PC-Infrastruktur basierend auf Azure Virtual Desktop und damit ein schnelles und ortsunabhängiges Arbeiten. Hierfür beinhaltet der Desktop-as-a-Service verschiedene Features für IT-Unternehmensumgebungen, inklusive Datenschutz, Monitoring, Management und Gefahrenabwehr.

Durch die standardisierte Implementierung könnten Anwender in kurzer Zeit produktiv mit dem Clouddesktop arbeiten – Spot PC von NetApp [1] übernimmt die Anbindung an den Azure-Verzeichnisdienst, stellt die Verbindung zu Microsoft Azure her, migriert die notwendigen Daten aus der VDI-Umgebung und stellt das Application Lifecycle Management sicher. Gleichzeitig soll Spot PC das kürzlich vorgestellte Windows 365 ergänzen und damit die Brücke zu den Services von Microsoft für die Enterprise-Cloud über Azure schlagen. Spot PC wird als vollständig gemanagter Service mit monatlichem Abo pro Arbeitsplatz angeboten.