Vielseitiges WinZip

WinZip ist den meisten Nutzern als Komprinierungsprogramm bekannt. Doch das genügt den Entwicklern der Software längst nicht mehr. So wartet Version 26 von WinZip Pro mit Features auf, die die Workflows in Unternehmen unterstützen sollen. Dazu gehören etwa eine Bildverwaltung und Backup-Erstellung.

Die Verwaltung von Bilddateien ist mit WinZip 26 nun auch möglich.

Die WinZip-26-Produktfamilie führt neue Anwendungen ein. Diese ergänzen die Funktionen von ­­WinZip zur Dateikomprimierung, zum Dateiaustausch und zur Verschlüsselung. Sie sollen ein produktives Arbeiten in Multicloud-Umgebungen ermöglichen. WinZip 26 Pro und WinZip Enterprise bieten hierfür zusätzlich zur Kernanwendung etwa neue Einzelanwendungen zur PDF-Bildverwaltung und Backup-Erstellung.



Die Hauptanwendung von WinZip 26 ist in allen drei Versionen enthalten. Sie bietet eine neue Multifunktionsleiste, die kontextbezogene Werkzeuge für die Dateiverwaltung bereitstellt. Ebenfalls enthalten sind neue Funktionen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Dateiaustauschs, zur Dateikomprimierung und der AES-256-Bit-Verschlüsselung.



Ein verbesserter Prozess beispielsweise vereinfacht nun das Auffinden der Dateien, die andere geteilt haben. Durch die Unterstützung von Multi-Cloud-Netzwerken greifen AnwenderInnen in einer einzigen Anwendung auf Dateien in Google Drive, OneDrive und weiteren cloudbasierten Speichern zu.



Bilderverwaltung und PDFs erstellen

Mit "WinZip PDF Express" lassen sich aus beliebigen Dokumenten PDF-Dateien erzeugen sowie PDFs in Word- oder Bild-Dateien exportieren. Nutzer können Seiten von PDF-Dateien neu anordnen, hinzufügen oder löschen und mit einem Wasserzeichen versehen. Mehrere Dateiformate wie XLS, JPEG oder DOC lassen sich zu einem einzelnen PDF zusammenfügen. Wer möchte, schützt das fertige PDF mit den Funktionen der integrierten Anwendung "WinZip Share Express" und gibt es in einem Schritt für einen oder mehrere Orte frei. Vertrauliche Daten lassen sich mit der AES-256-Bit-Verschlüsselung schützen.



Der "WinZip Image Manager" ermöglicht derweil das Verwalten von Fotodateien. So wandeln Nutzer das Format von einem oder mehreren Bildern um, drehen, beschneiden oder skalieren sie. Um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen, können sie Kamerainformationen, EXIF-Daten wie Belichtungswerte, Zeitangaben zur Aufnahme oder GPS-Koordinaten entfernen.



Das Feature "WinZip Secure Backup" verspricht nicht zuletzt einfache wie leistungsfähige Backup-Routinen zum Schutz wichtiger Daten. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme lassen sich verschlüsselte Kopien wichtiger Dateien lokal oder in der Cloud speichern. Das Modul enthält zudem eine Dubletten-Prüfung.