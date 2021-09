5G-Mobilfunk-Repeater für KMU

Zyxel Networks stellt mit MagicOffice und MultiSite zwei neue 5G-NR-Mobilfunk-Repeater vor. Damit möchte der Hersteller die lückenhafte Netzabdeckung in Gebäuden adressieren, die Anrufunterbrechungen, geringe Datengeschwindigkeiten und schlechten Empfang in Geschäftsräumen, mehrstöckigen Gebäuden und unterirdischen Räumen verursachen.

Da die mobile Kommunikation im Geschäfts- und Privatleben eine wichtige Rolle spielt, kann ein schlechter Mobilfunkempfang in Geschäften, Parkhäusern, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Büros Kundenunzufriedenheit hervorrufen und auch die Produktivität verringern. Die MagicOffice- und MultiSite-Repeater von Zyxel [1] sollen die Mobilfunkabdeckung verbessern, indem sie die Mobilfunksignale in Innenräumen, über mehrere Etagen, unterirdisch oder an Orten mit schwachem Signal erweitern.



Der MagicOffice-Repeater ist ideal für kleine Büros oder Geschäftsräume mit einer Fläche von bis zu 900 Quadratmetern, während der MultiSite-Repeater für Gebäude mit mehreren Stockwerken und einer Fläche von bis zu 25.200 Quadratmeter geeignet ist. Nutzer, die das Signal über mehrere Standorte oder Stockwerke hinweg verstärken möchten, können mit dem MultiSite-Repeater bis zu sieben Knoten mit Koaxialkabeln kaskadieren. Er wird weiterhin zentral über eine Schnittstelle verwaltet, was die Installation, Verwaltung und Wartung erheblich vereinfacht und Zeit und Ressourcen sparen soll.



Die Echo-Vermeidungstechnologie von Zyxel ermögliche es den Repeatern, Schwankungen und Leistungsprobleme automatisch zu erkennen. Daraufhin skalieren die Repeater die Ausgangsleistung automatisch, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich sei, was Zeit und Aufwand für die Wartung spare. Dank des netzwerksicheren Designs passen sich die Repeater laut Hersteller zudem ebenfalls automatisch an den Leistungspegel benachbarter Betreibernetze an, um eine stabile Kommunikationsqualität zu gewährleisten.