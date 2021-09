Mit Open-Source gegen Klimawandel

Red Hat gibt seinen Beitritt zum Projekt "OS-Climate" bekannt. Die von der Linux Foundation geförderte Open-Source-Initiative zielt auf die Entwicklung von Technologien und Datenplattformen ab, die die Finanzindustrie benötigt, um die Auswirkungen des Klimawandels bei Entscheidungsprozessen sowie dem Risk Management zu berücksichtigen.

Im Zuge seiner Mitgliedschaft bei OS-Climate (OS-C) [1] stellt Red Hat [2] sein technisches Fachwissen und Ressourcen bereit. Die Arbeit an der gemeinsam genutzten Datenplattform der Initiative werden acht Solution Architects, Data Engineers und Software Engineers von Red Hat unterstützen.



Die offene Plattform für den Eingang, die Verarbeitung und Verwaltung von Daten wird die OS-C-Mitglieder bei der gemeinsamen Standardisierung und Verbesserung der Genauigkeit ihrer Metriken zum Unternehmensklima sowie aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance unterstützen. Mit der kuratierten Bibliothek öffentlicher und privater Quellen können Bankiers, Vermögensbesitzer und -verwalter sowie Aufsichtsbehörden dann Klimarisiken und -chancen in Finanzentscheidungen einfließen lassen.



Zudem stellt Red Hat Ressourcen für das Community-Management zur Verfügung, um OS-Climate bei der Etablierung einer angemessenen Infrastruktur und entsprechender Kollaborationsprozesse zu unterstützen. Der Anbieter von Open-Source-Lösungen verfügt über nuanciertes Wissen bei der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Organisationen, die auf dem Markt gewöhnlich im direkten Wettbewerb stehen. Dieses Know-how wird helfen, die Kollaboration der Projektmitglieder zu fördern. Dazu gehören die Allianz, Amazon, BNP Paribas, Goldman Sachs, KPMG, Microsoft, die Net Zero Asset Owner Alliance und weitere Technologie- und Finanzunternehmen.



OS-Climate ist eine gemeinnützige und nicht auf Wettbewerb ausgerichtete Organisation. Die Mitglieder versuchen mit Open-Source-Technologien und durch konsequente Zusammenarbeit die Bemühungen der Finanzwelt zur Bewältigung des globalen Klimawandels in Einklang zu bringen. Die Möglichkeiten zur Innovation und zum Wettbewerb auf den weltweiten Kapitalmärkten sollen gleichzeitig erhalten werden.