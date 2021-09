Klarer Blick in die Wolke

Varonis Systems ergänzt seine kürzlich vorgestelltes DatAdvantage Cloud zur zentralen Überwachung und zum Schutz von Daten in Software-as-a-Service (SaaS)- und Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Anwendungen. Die Data Classification Cloud für Box und Google Drive soll einen zusätzlichen Kontext zur Datenerkennung und -klassifizierung ermöglichen und so die Datensicherheit in Clouddatenspeichern verbessern.