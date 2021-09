Performante Einzelprozessor-Systeme

Supermicro erweitert sein Portfolio an Einzelprozessorsystemen mit Servern, die auf den neuen CPUs Intel Xeon E-2300 und Intel Xeon Scalable der 3. Generation basieren. Die neuen Syteme unterstützen eine breite Palette von Workloads in verschiedenen Anwendungsbereichen bei mehreren TByte DRAM.

Supermicro hat sein Produktportfolio erweitert und Xeon-E-2300-basierte Einstiegsserver für das Intelligent Edge bis hin zu Systemen der Enterprise-Klasse vorgestellt.

Mit Intel Xeon E-2300 Prozessoren unterstützen die MicroBlade- und MicroCloud-Systeme von Supermicro [1] Anwendungen, die eine hochdichte Computing-Infrastruktur erfordern, darunter Content-Streaming oder Bare-Metal-Cloud-Instanzen. Unternehmen können auch von Rackmount-Systemen profitieren, die auf dieser neuen Prozessorfamilie basieren. Die erweiterten I/O- und Sicherheitsfunktionen machen diese Systeme ideal für Appliances und Sicherheitsanwendungen.



Die Single-Socket-Systeme basieren auf Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation, wie das Supermicro 6HE SuperBlade, und eignen sich laut Hersteller für Multi-Node-Anwendungen mit hoher Dichte. Der Supermicro SuperServer E403, ein wandmontierter Edge-Server für Telekommunikationsumgebungen, nutzt die höhere Anzahl an Kernen, die größere Speicherkapazität und das schnellere I/O, die erforderlich sind, um eine entsprechende Leistung zu liefern.



Die neuen Systeme verfügen über PCI-E 4.0 I/O, wodurch Engpässe beseitigt und Anwendungen im Vergleich zu Systemen mit früheren Prozessorgenerationen beschleunigt werden sollen. Sie unterstützen zudem die SGX-Sicherheitsfunktionen von Intel. Die neuen Single-Socket-Systeme sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich, darunter Multi-Node-Server, Rackmount-Server und Workstations.



Single-Socket-Systeme mit Intel-Xeon-Scalable-Prozessoren unterstützen bis zu 16-DIMM-Steckplätze und ermöglichen so bis zu 4 TByte DRAM oder 6 TByte DRAM plus Intel Optane Persistent Memory (Pmem). Die auf dem Intel-Xeon-E-2300-Prozessor basierenden Systeme liefern mit bis zu acht Kernen und 128 GByte DDR4-Speicher bei 95 Watt die notwendige Serverleistung für kleine Unternehmen.