E-Mail-Sicherheit aus der Cloud

Zyxel Networks präsentiert das SaaS-basierte Angebot "Cloud Email Security". Der Dienst umfasst Anti-Malware, Anti-Phishing, Anti-Spam und TLS-Verschlüsselung. Netzwerkadministratoren in KMUs sollen so eine umfassende, cloudbasierte E-Mail-Sicherheitslösung erhalten, die sich für den Schutz einer verteilten Belegschaft vor wachsenden Bedrohungen eignet.

Einfach zu integrieren: Die Cloud Email Security von Zyxel soll den E-Mail-Verkehr von KMUs absichern.

Flexible Arbeitsmodelle sind in den letzten 18 Monaten in vielen Branchen zur Norm geworden. Doch trotz aller Vorteile stellen diese eine Herausforderung für Netzwerkadministratoren in KMUs dar, da sie Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, vor den zunehmenden Cyber-Bedrohungen schützen müssen. Häufig mit minimalem Budget und geringen Ressourcen.



Untersuchungen haben gezeigt, dass Mailserver zu den drei wichtigsten Zielobjekten bei Sicherheitsverletzungen im Jahr 2020 gehören. Deshalb müssen KMUs ihre Anfälligkeit für solche Angriffe bestmöglich minimieren. Die "Cloud Email Security" (CES) [1] von Zyxel soll KMUs dabei zu helfen, ihre Mailserver vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, ohne dass sie ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur ändern müssen.



Keine Änderung der bestehenden Infrastruktur

Um die Sicherung von Mailservern für KMUs dabei möglichst einfach zu gestalten, arbeitet der Dienst cloudbasiert. Es muss hierfür keine Hardware installiert werden und der Service arbeitet darüber hinaus mit bestehenden Netzwerkinfrastrukturen oder Sicherheitslösungen zusammen. Unterbrechungen in der Erreichbarkeit von Maildienste, Kunden oder Mitarbeitern seien ausgeschlossen.



Ein Management-Dashboard gibt Netzwerkadministratoren derweil die Möglichkeit, das Nutzer- und Mailboxverhalten zu verwalten, zu überwachen und zu analysieren. Auf diese Weise könnten potenzielle Bedrohungen leichter erkannt werden, ohne dass ein spezialisiertes IT- oder Sicherheitsteam erforderlich sei.



CES ist ein Service auf Abonnementbasis, der für fünf, zehn, 25 oder auch 50 Benutzer lizenziert werden kann. Er ist mit cloudbasierten Systemen wie Office 365 und Google sowie mit Mailservern vor Ort kompatibel und stellt sicher, dass Netzwerke unabhängig vom Standort der Mitarbeiter oder Server geschützt sind.