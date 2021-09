Automatisierte Cybersicherheit

LogPoint hat die angekündigte Übernahme des Unternehmens SecBI mit Sitz in Tel Aviv abgeschlossen. Die SOAR- und XDR-Plattform von SecBI soll nun nativ in LogPoint integriert werden, um so eine integrierte, grundlegende Security--Operations-Plattform zu schaffen. LogPoint SOAR soll zusammen mit LogPoint 7.0 im Dezember 2021 veröffentlicht werden, XDR folge Mitte 2022.

Mit LogPoint 7.0 sollen alle LogPoint-Kunden in der Lage sein, SOAR mit einem Mausklick auf ihre Sicherheitsabläufe anzuwenden. LogPoint SOAR automatisiere sich wiederholende Aufgaben, orchestriere Workflows zur Beseitigung von Bedrohungen und ermögliche eine autonome Untersuchung, Priorisierung und Ausführung von Playbooks, die die manuelle Beteiligung reduzieren und die Reaktion auf Vorfälle beschleunigen. Kunden erhalten die SOAR-Funktionen innerhalb ihrer bestehenden LogPoint-SIEM-Lizenz.



"LogPoint SOAR ist in den letzten Monaten bei ausgewählten Kunden in Produktion gegangen. Das Feedback ist, dass die Security Analysten durch die automatischen Playbooks mehr Vertrauen darin haben, dass Sicherheitsvorfälle entsprechend bewertet und behandelt werden," sagt Christian Have, CTO bei LogPoint. "Basierend auf den ersten Rückmeldungen meldeten unsere Kunden zurück, dass die Zeit für die Erkennung einer Phishing-E-Mail und die Reaktion darauf, deutlich gesunken ist - von drei Stunden mit manuellen Prozessen auf 10 Minuten mit automatisierten SOAR-Playbooks."



Die Übernahme von SecBI wurde am 1. September 2021 angekündigt. Nach Abschluss der Übernahme soll das Unternehmen vollständig in die Organisation von LogPoint integriert werden. SecBI-Gründer und VP of Business Development, Doron Davidson, wurde zum VP of Global Services von LogPoint ernannt und wird LogPoint Israel leiten. Darüber hinaus möchte das Unternehmen seine Präsenz in Tel Aviv ausbauen.