Eine Nummer kleiner

Rangee erweitert sein Produktportfolio um drei neue Geräte: Das 17-Zoll-Laptop NJ70CU ist für den Home-Office- und mobilen Einsatz konzipiert, der Zero Client K6 findet mit seinen kompakten Abmessungen auch in engen Verhältnissen einen Platz und der Thin Client J801 ist dann gefragt, wenn Anwender vier Monitore ansteuern müssen.

Die drei neuen Rechner von Rangee dienen als Thin Clients und kommen mit jeweils eigenem Einsatzbereich.

Der NJ70CU von Rangee [1] bietet neben der größeren Arbeitsfläche auch einen GBit-Ethernet-Port. Den Zero Client K6 sieht Rangee als kostengünstige und platzsparende Lösung für den Einsatz in Schulen, Industrieumgebungen und Handelshäusern vor. Und mit dem Thin Client J801 wendet sich das Unternehmen an professionelle Nutzer, die möglichst viele Monitore ansteuern müssen.