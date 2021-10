Vertrauliche Gespräche

Heinlein Support präsentiert die Videokonferenzlösung OpenTalk. Diese verspricht sichere Videokonferenzen für Nutzer, die Wert auf Skalierbarkeit, digitale Souveränität und Datenschutz legen. An Bord sind Funktionen wie eine automatische Moderation großer Teilnehmerzahlen, Unterstützung von Nutzergruppen oder private Untergespräche während laufender Konferenzen.

Da OpenTalk [1] von Heinlein Support in eigenen oder den deutschen Rechenzentren von Heinlein gehostet wird, erfüllt es anders als US-Cloudlösungen hohe Datenschutzanforderungen. Auch sonst unterliegt OpenTalk laut Anbieter einer konsequenten Sicherheitsarchitektur: Es wurde in der für ihre Sicherheit besonders bekannten Programmiersprache "Rust" entwickelt, unterstützt Zwei-Faktor-Authentifizierungen und bietet konsequente Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.



Das System lässt sich dank funktionaler Schnittstellen in bestehende Umgebungen integrieren. So lassen sich zum Beispiel Lernplattformen einbinden oder Streaming-Dienste andocken, um Podiumsdiskussionen oder Plenardebatten an einen beliebig großen außenstehenden Zuschauerkreis zu übertragen. OpenTalk wird derzeit bei ersten großen Projektpartnern aus dem öffentlichen Sektor umgesetzt und soll im ersten Quartal 2022 für Unternehmen und öffentliche Träger bereitstehen.