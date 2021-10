Aus Alt mach Neu: Bootkit ESPecter taucht wieder auf

Security-Forscher von ESET haben eine neue Form von UEFI-Malware entdeckt. Diese nistet sich in der EFI-Systempartition (ESP) ein. Bei der "ESPecter" getauften Schadsoftware handelt es sich um ein UEFI-Bootkit, das die Windows-Treibersignatur umgeht und seinen eigenen unsignierten Treiber laden kann, was die Spionageaktivitäten enorm erleichtern soll.

ESPecter wurde auf einem kompromittierten Rechner zusammen mit einer Keylogging- und Dokumentendiebstahl-Funktion entdeckt. Aus diesem Grund gehen die ESET-Forscher davon aus, dass der Schädling hauptsächlich für Spionagezwecke verwendet wird. Anhand der ESET-Telemetrie konnten die Secuirty-Experten dabei die Anfänge dieses Bootkits bis mindestens 2012 zurückdatieren.



Interessant scheint dabei, dass sich die Komponenten der Malware in all den Jahren kaum verändert haben. Die Unterschiede zwischen den Versionen 2012 und 2020 seien nicht so signifikant, wie zu erwarten wäre. Nach all den Jahren eher unbedeutender Änderungen hätten die Entwickler hinter ESPecter nun aber offenbar beschlossen, ihre Malware von veralteten BIOS-Systemen auf moderne UEFI-Systeme umzustellen.



"Wir konnten die Wurzeln von ESPecter bis 2012 zurückverfolgen. Zuvor war das Spionageprogramm für Systeme mit veraltetem BIOS im Einsatz. Trotz seiner langen Existenz blieben ESPecter und seine Operationen sowie das Upgrade auf UEFI lange unbemerkt", sagt ESET Forscher Anton Cherepanov, der das UEFI-Bootkit zusammen mit Martin Smolár entdeckt hat. "ESPecter zeigt, dass sich die Entwickler hinter der Malware auf das Einnisten in der UEFI-Firmware verlassen und trotz vorhandener Sicherheitsmechanismen durchführen. Mit UEFI Secure Boot können solche Techniken leicht blockiert werden", ergänzt Martin Smolár.