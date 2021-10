Multipler Schutz

ProSoft bietet zusammen mit OPSWAT den Antimalware-Multiscanner MetaDefender an. Das Tool kann Dateien mit acht bis 35 Antiviren-Engines unterschiedlicher Hersteller gleichzeitig scannen und verspricht Sicherheit gegen Angriffe von außen. Dabei ist die Überprüfung des Datenverkehrs auch in verteilten Standorten, auf mobilen Speichergeräten oder bei E-Mails möglich.

Installieren lässt sich das Werkzeug von ProSoft [1] und OPSWAT vor Ort oder in der Cloud. Die Scans finden auf Basis von Signaturen und Heuristiken statt. Auch bestehende Antimalware-Produkte lassen als Custom-Engines in der Regel integrieren. Daneben verfügt das Tool über Zusatzmodule wie eine Datenschleuse, Datei-Desinfektion (Deep Content Disarm and Reconstruct), ICAP-Server-Integration, Proactive-DLP sowie MetaDefender-Drive und -Vault, die eine zentrale Tiefenverteidigung gegen Schadcode und andere Angriffsvektoren gewährleisten sollen.