Augmented Reality für Einzelhändler

TeamViewer hat eine neue Partnerschaft mit Google Cloud bekanntgegeben. Ziel der Kooperation ist es, TeamViewers Augmented-Reality-Portfolio auf der Google-Cloud-Plattform bereitzustellen. Im Rahmen der Kooperation entwickeln und vermarkten die beiden Partner AR-Lösungen für die Google Cloud, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsprozesse digitalisieren können.

Assisted Order Picking auf Google Glass Enterprise 2 soll Einzelhändlern das Leben erleichtern.

Die erste gemeinsam entwickelte Anwendung "Assisted Order Picking" [1] ermöglicht eine freihändige Kommissionierung, indem sie die Google Glass Enterprise Edition 2 Smart Glass mit TeamViewers Vision-Picking-Software aus der Frontline-Suite kombiniert. Dies soll das Omnichannel-Fulfillment für Lebensmittelgeschäfte und Einzelhändler verbessern.



Bei "Assisted Order Picking" bekommen die Mitarbeiter die Informationen, die sie für die Auftragsabwicklung benötigen, auf dem Display von Google Glass angezeigt. Dank dieser Head-up-Display-Funktion haben sie beide Hände frei, um die gewünschten Artikel zu finden, zu entnehmen und zu verpacken, was die Effizienz bei der Kommissionierung um 15 bis 40 Prozent erhöhen soll.



Die Anwendung ist an die Systeme zur Auftragsabwicklung der Einzel- oder Lebensmittelhändler angebunden, wodurch sich der Bestand in Echtzeit aktualisiere. Zugleich könnten die Händler neue Erkenntnisse aus den Daten gewinnen und so die steigende Nachfrage nach Online-Bestellungen und BOPIS-Angeboten (Buy Online and Pick-up In Store) sowie schnelleren Lieferungen bedienen.