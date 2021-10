Flott gespeichert

Kingston hat die KC3000 angekündigt – eine SSD nach PCIe-4.0-NVMe-M.2-Standard. Durch die Nutzung der Gen-4-Technologie bietet die KC3000 jeweils bis zu 7000 MByte/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Die Speicherkapazität beträgt bis zu 4 TByte, während ein Graphen-Aluminium-Kühler die Wärme abführt.

Speicher bis zu 4 TByte und bietet eine Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu 7000 MByte/s: Kingstons KC3000.

Die KC3000 von Kingston [1] ist mit hochdichtem 3D TLC NAND und dem M.2-2280-Formfaktor ausgestattet, wodurch die SSD von den Geschwindigkeitsvorteilen der PCIe-4.0-Technologie profitieren soll. Zudem ist die SSD mit einem flachen Graphen-Aluminium-Kühlkörper ausgestattet, der Wärme effektiv ableitet und das Laufwerk bei intensiver Arbeitsbelastung kühl hält. Die KC3000 ist derzeit mit Kapazitäten von 512, 1024, 2048 und 4096 GByte erhältlich. Den MTBF-Wert, also die durchschnittliche Zeit bis zu einem Ausfall, gibt der Hersteller mit 1.800.000 Stunden an, was rund 205 Jahren entsprechen würde.