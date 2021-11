Rechte unter Kontrolle

ThycoticCentrify bietet eine mit Secret Server integrierte Version seiner ThycoticCentrify-Plattform. Diese Kombination stellt Secret-Server-Anwendern eine Reihe von SaaS-Diensten zur Verfügung, die beim Privileged Access Management Hilfestellung leisten sollen. So soll das Produkt Zugang und Sichtbarkeit von Anmeldedaten zentralisieren, um die Zugriffszeit zu verkürzen und Risiken zu identifizieren und zu beheben.

Mit der Version 21.7 seiner Cloudsuite bietet ThycoticCentrify [1] auch eine zentralisierte, feinkörnige Kontrolle von Zugriff und Berechtigungen für Windows- und Linux-Server. Mit PAM-Richtlinien, die sich zentral in der Plattform verwalten lassen, können Unternehmen verschiedene Stufen des privilegierten Zugriffs einrichten, die sich besser an den Arbeitsaufgaben orientieren. Auch sollen Administratoren in der lage sein, die Berechtigungen für die Ausführung privilegierter Anwendungen oder Befehle just-in-time zu erhöhen. Melden sich etwa Benutzer bei verschiedenen Linux-Systemen an, mountenen zentrale Dateifreigaben oder erstellen Dateien und Ordner, kann das Dateisystem den Zugriff verweigern. Das geschieht, wenn die Nutzeridentität nicht konsistent ist. Meldet sich ein Benutzer mit einem in der Plattform definierten Linux-Profil bei einem Linux-Server an, soll die Cloudsuite sicherstellen, dass die richtigen Profilattribute mit der Sitzung verknüpft werden.